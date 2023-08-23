İşte CHP'nin parti programı çalışmaları: 'Bir odaya kapanmayacağız'

Milletvekili seçimlerinden sonra parti içi yapılanma ve değişim sürecinden geçen CHP'nin parti programı çalışmaları belli oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, nasıl bir yol haritası izlendiğini aktardı.

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İşte CHP'nin parti programı çalışmaları: 'Bir odaya kapanmayacağız'

Cumhuriyetin yeni yüzyılında CHP’nin ve Türkiye’nin geleceğini şekillendiren bir çalışma yapmak istediklerini belirten Emre, “Genel merkezde bir odaya kapanalım, kendimiz ne düşünüyorsak yazalım istemiyoruz. Katılımcılığı sağlamamız gerekiyor. Bunun için de üyelerden dönüşler alıyoruz. Ama bununla da sınırlı kalmıyoruz. Örgütlerimize de başvuracağız. Şimdi ilçe örgütlerinin görüşünü almak istiyoruz. Şu an ilçe kongreleri devam ediyor. O süreç tamamlandıktan sonra onların da görüşlerini ekleyeceğiz” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre üyelerden çok fazla dönüş aldıklarını söyleyen Emre, ağustos ayından sonra alanında uzmanlarla görüşmeler gerçekleştireceklerini de belirtti. Buna göre CHP; hazırlayacağı parti programını “sosyal politikalar”, “dış politika”, “Türkiye’nin dünyadaki yeri” gibi başlıklar altında yazmak istiyor. Bu kapsamada da eski bürokratlar, gazeteciler, akademisyenler ve alanda uzman isimlerin görüşlerinin alınması hedefleniyor.

‘SEÇMENİN TALEPLERİ NE?’

Şu anda bazı kamuoyu araştırmaları yaptıklarını söyleyen Emre, “Seçmen hangi konuların üzerinde duruyor, talepleri ne? Bu gibi sorular üzerinden farklı seçmen gruplarını inceliyoruz. Mesela uzman psikolog gözetiminde farklı seçmen kitlelerini inceliyoruz. Saha araştırmaları yapan arkadaşlarımız da var. Detaylı ve özenli çalışıyoruz. Geniş katılıma önem vererek kamuoyu araştırmalarına, uzman görüşlerine ve örgütümüzün fikrine dayanan bir program hazırlıyoruz” diye konuştu.

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