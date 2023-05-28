İstanbul'da seçim paylaşımları için 5 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yapılan açıklamada cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili gerçeğe aykırı bilgiler paylaşan ve manipülasyon içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul'da seçim paylaşımları için 5 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili sosyal medya hesaplarından kamuoyunda yanıltıcı ve yanlış algı oluşturacak şekilde, kamu barışını bozmaya yönelik, gerçeğe aykırı bilgiler paylaşan ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nün paylaşımları yapan diğer hesapların kimlik bilgilerinin tespiti için çalışmalara devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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