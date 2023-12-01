İstanbul için yaptırdığı anketten AKP'ye kötü haber!

AKP'nin 2024 Yerel Seçimleri için yaptırdığı İstanbul anketinin sonuçları basına yansıdı.

İstanbul için yaptırdığı anketten AKP'ye kötü haber!

2019 yılında Yerel Seçimler'de İstanbul'u kaybeden AKP, 2024 seçimleri için çalışmalarını hızlandırdı.

AKP'NİN ANKETİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

AKP'nin İstanbul için yaptırdığı anket sonuçlarına Odatv ulaştı.

29 Kasım tarihinde sonuçları çıkan İstanbul anketinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açık ara farkla önde olması dikkat çekti.

Ankette, “İstanbul Başkanı Kim Olsun” sorusuna katılanların yüzde 34,8'i "Ekrem İmamoğlu" dedi. Yüzde 30’u “Fikrim yok” derken yüzde 11.7 de “Adaya göre” ifadesini tercih etti.

3 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Ankette aday yoklaması yapan AKP için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eski Bakan Murat Kurum ve İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun öne çıktığı görüldü.

İstanbul geneli aday potansiyeli ölçümlerinde yüzde 40 “oy veririm” çıkan Bakan Koca’nın önde olduğu anlaşıldı. Ankette Koca’yı yüzde 29 “oy veririm” ile Murat Kurum takip ederken, yüzde 20 de Tevfik Göksu aldı.

Gençler arasında aday potansiyelinde öne çıkan isim Murat Kurum gözükürken, Kurum’u Fahrettin Koca takip etti. Ancak Murat Kurum adına “tanımıyorum” cevabını verenlerin oranı yüzde 27 iken bu oranın Fahrettin Koca’da yüzde 13 olduğu görüldü.

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