İsmail Küçükkaya: Bahçeli 'olur' verecek, Osman Kavala konusu çözülecek

Halk TV'de yayımlanan “Aslında” programında, Halk TV programcıları İsmail Küçükkaya ve Kürşad Oğuz “siyasette normalleşme” sürecini değerlendirdi. Küçükkaya, “Öyle bir süreç yaşayacağız ki, Özgür Özel ile Erdoğan görüşecek; Erdoğan bunu Bahçeli ile konuşacak ve belirli konularda uzlaşmaya varacaklar. Adım adım gidecekler. Kavala konusunun da önümüzdeki belirgin bir süreç içinde çözüleceğini düşünüyorum” dedi.

İsmail Küçükkaya açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"MHP'nin rızası alınarak birtakım somut adımların atılması gerekiyor. Örneğin 28 Şubat generallerinin içeriden çıkarılması, yüzde yüz normalleşmenin bir kazanımıydı. Bunun mekanizmasının nasıl olduğunu hatırlayacak olursak; Bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'in görüşmesinde gündeme geldi. Bu konuda somut adım atıldığı gün, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Hasan Doğan CHP ile görüşmeye katılan Namık Tan'ı arıyor ve "Cumhurbaşkanımız talimat verdi, Özgür Özel'in gündeme getirdiği o konu çözüldü’ diyor. Burada MHP'nin de onayı var.

MHP'nin onay vermediği bir normalleşme adımı olmayacak. Öyle bir süreç yaşayacağız ki, Özgür Özel ile Erdoğan görüşecek; Erdoğan bunu Bahçeli ile konuşacak ve belirli konularda uzlaşmaya varacaklar. Adım adım gidecekler.

Kavala konusunun da önümüzdeki belirgin bir süreç içinde çözüleceğini düşünüyorum. Bahçeli'nin buna da olur vereceğini ve ülkenin yüksek menfaatleri söz konusu edilerek böyle bir mekanizmanın işleyeceği kanaatindeyim. Bu normalleşmenin önümüzdeki kısa vadede Demirtaş'ı etkilemeyeceği kanaatindeyim.”

NE OLMUŞTU?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM'nin 10 Aralık 2019 tarihli Osman Kavala kararı yerine getirilmediği gerekçesiyle 2 Şubat 2022 tarihinde Türkiye hakkında "ihlal prosedürü" adı verilen süreci başlatmış, bu kapsamda Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini AİHM'ye sormuş, AİHM 11 Temmuz 2022 tarihinde Osman Kavala kararının yerine getirilmediğine hükmetmişti.

Kavala’nın avukatlarından Hilal Zengin, yargılamanın yenilenmesi talebiyle, AİHM kararlarını ısrarla uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala’nın avukatının 30 Nisan’da verdiği yargılamanın yenilenmesi talepli dilekçesinde yer alan talepleri yerinde gördü ve Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 2006 tarihli içtihat kararlarını gerekçe göstererek, talebi yeni bir heyetin karara bağlamasına hükmetti.

31 Mart yerel seçimlerinde siyasette denge değişmiş, AKP 22 yılın ardından ilk kez ikinci parti konumuna gerilemişti. Seçimlerin ardından partisini birinciliğe yükselten Genel Başkan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi talep etmiş; ikilinin görüşmesi AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti. Özel, ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile de bir araya gelmiş, siyasette "yumuşama" dönemi konuşulmaya başlanmıştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de yazılarında siyasetteki "yumuşama" süreci için yapılması gerekenlerden bahsetmiş, Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yeniden yargılanması gerektiğini savunmuştu. Selvi'nin söz konusu yazısı iktidar cenahında tartışmalara neden olmuş, MHP kanadından Selvi'ye sert eleştiriler gelmişti.