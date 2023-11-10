Yargıtay ve Danıştay üyelerinden AYM'ye protesto

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Can Atalay'ın başvurusu üzerine hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'ne (AYM), Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği yanıt, yargı içinde kriz başlattı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, hem AYM kararına uyulmamasına hem de hak ihlali veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Bu karar, siyaseti de hareketlendirdi.

Yüksek yargıdaki bu kriz, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararıyla resmiyete kavuştu ancak bu karardan önce de yüksek yargı arasında maaş gerilimi vardı. Bu gerilim sırasında, yüksek yargı üyeleri düzenlenen resmi bir çalıştayda birbirlerini protesto etti.

AYM'DEN MAAŞ DÜZENLEMESİ İPTALİ

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; AYM, Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararından 13 gün önce, 12 Ekim'de Yargıtay ve Danıştay üyelerinin birinci sınıf hakim ve savcılardan daha çok ek zam yapılmasını öngören kanun hükmünü iptal etti.

30 Mart 2023’te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılan torba kanun ile yüksek yargı üyelerine yapılan ek zam, bir hakim tarafından eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara 25. İdare Mahkemesi'ne götürüldü. Mahkeme de, düzenlemeyi, anayasada belirtilen “hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve eşitlik ilkeleri ile çalışma barışının sağlanması” kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle iptali talebiyle Anayasa Mahkemesine taşıdı.

YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELERİ ÇALIŞTAYA KATILMADI

Torba kanun ile Yargıtay ve Danıştay üyelerinin AYM üyeleriyle eşitlenmesi üzerine yapılan başvuruda iptal kararı çıktı. AYM düzenlemeyi iptal edince, Yargıtay ve Danıştay üyeleri de, önceki senelerde katıldıkları çalıştayı protesto etti.

AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal kararından 5 gün sonra, 30 Ekim'de İzmir'de "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması" başlıklı toplantıda, AYM Başkanı Zühtü Arslan açılış konuşması yaptı. Çalıştaydaki oturumlarda, AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, AYM üyesi Basri Bağcı ve AYM raportörlerinin de içinde bulunduğu bir grup yüksek yargı mensubu sunum yaptı.

TEK SEBEP MAAŞ KRİZİ DEĞİL ANCAK GERİLİMİ ARTTIRDI

Önceki yıllarda bu ve benzeri çalıştaylara katılan Yargıtay ve Danıştay üyeleri, AYM'nin maaşla ilgili iptal kararı nedeniyle katılmama kararı aldı. Kulislerde, Can Atalay hakkındaki ihlal kararının, yüksek yargı içindeki krizin en üst seviyeye çıkmasına neden olduğu, AYM'nin maaş kararının da krizin tek nedeni olmasa da gerilimi arttırdığı konuşuluyor.