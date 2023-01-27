İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in ailesine ziyaret: Faili meçhulleri hatırlattı

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa’ya gelen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Aralık 2022'de Ankara’nın Çankaya ilçesinde, bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Bursa’da yaşayan ailesini ziyaret etti.

"ACIYI PAYLAŞTIK"

Nöbetçigazetede'den Gürkan Demir'in haberine göre, ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Dertleştik, acıyı paylaştık. Adalet tecelli etmeden buradaki insanların yüreğine su serpilmez. Sinan hocamızın ailesine ve memleketimize adalet diyoruz. Allah memleketimizi adaletsiz bırakmasın. Bu konuda Genel Başkanımız ve diğer liderlerin söylemlerine bakın'' ifadelerini kullandı.

FAİLİ MEÇHULLERİ HATIRLATTI

Faili meçhul cinayetleri hatırlatan İmamoğlu, ''Şahsım adına da adaletin tecelli etmesi için bu sürecin takipçisi olacağız. Bu ülkede faili meçhulden nice ailelerin canı yandı. Bu olayları milletimize yaşatmayacağız" diye konuştu.

İmamoğlu sosyal medya hesabından ise şu açıklamayı yaptı:

''Uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Sinan Ateş’in acısı on binlerce yürekte hala taze. Bursa’daki acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundum. Bu cinayetin üzerindeki sis perdesinin bir an evvel kalkması lazım.''