İmamoğlu’ndan 1 Mayıs mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Emeğin, dayanışmanın, mücadelenin bayramı 1 Mayıs kutlu olsun” notuyla sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı.

İmamoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“İstanbul’un ve Türkiye’nin üreten alın terleriyle ülkemizi sırtlayan işçileri ve emekçileri 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun. 1 Mayıs aynı zamanda dayanışma demektir. 5 yıl boyunca vatandaşını ayırt etmeden dayanışmacı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiledik sergilemeye devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yıldır sendikal süreçleri örnek şekilde yönettik. Göreve geldiğimizde 31 bin olan sendikalı çalışan sayısı bugün gururla ifade etmek isterim ki tam 83 bine ulaşmıştır. 7 işkolundaki 8 sendika sayısı, 12 işkolunda 15 sendikaya çıkmıştır. Ücretler ve çalışma saatleri çalışan lehine kurumumuzda iyileştirilmiştir. Unutmamak gerekir ki Türkiye 31 Mart seçimiyle artık son derece hassas bir sürece girmiştir. Bu süreç sendikalarımızın da sorumluluğunu artırmakta, tüm süreçleri tek bir açıdan değil farklı perspektiflerden analiz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde şikayet konusu olan hususların çözümü yine sahipsiz kalacaktır. En yüce değer olan emeğin sömürülmediği, sosyal adaletin sağlandığı, iş güvenliğinin güvence altında ve en güçlü şekilde sağlandığı, sendikal örgütlenmenin yaygınlaştığı bir Türkiye'yi gerçekleştirme yolunda 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nız kutlu olsun."