İki Komisyon Tatilde de Çalışacak

TBMM'de iki komisyon, Meclis yaz tatilindeyken çalışmalarını sürdürecek. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki Komisyon Tatilde de Çalışacak

TBMM Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Meclis'in yaz tatili süresince çalışmalarına devam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, şöyle denildi:

"Anayasa Komisyonu ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurul’un 23.07.2024 tarihli 106’ncı Birleşiminde Karar verilmiştir."

Etiketler
Meclis
Deprem Bölgesine ‘Vergi Affı’ Olacak Mı? AKP’li Vekilden Açıklama Deprem Bölgesine ‘Vergi Affı’ Olacak Mı?
NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu
Çinli Firmaya Vergi Kıyağını CHP’li Vekil Meclise Taşıdı: 'Duygusal Bağ Mı Var?' Çinli Firmaya Vergi Kıyağını CHP’li Vekil Meclise Taşıdı
81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti 81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti
ÇOK OKUNANLAR
İki Grup Arasında Taşlı Sopalı Kavga! Belde Belediye Başkanı da Yaralandı İki Grup Arasında Taşlı Sopalı Kavga!
Joe Biden, Başkanlık Yarışından Neden Çekildiğini Açıkladı Biden, Başkanlık Yarışından Neden Çekildiğini Açıkladı
Gözaltına Aldığı Şüphelinin Yüzüne Tekme Atan Polis Görevden Uzaklaştırıldı Gözaltına Aldığı Şüphelinin Yüzüne Tekme Atan Polis Görevden Uzaklaştırıldı
Okan Buruk Dert Yandı, Yönetime Mesaj Gönderdi Okan Buruk Dert Yandı
Vergi Düzenlemesi Teklifinin İlk 7 Maddesi Kabul Edildi Teklifin İlk 7 Maddesi Kabul Edildi