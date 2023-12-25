İddia I Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği planı: AKP ve MHP'nin birbirini destekleyeceği yerler belli oldu

AKP ve MHP'nin yerel seçimlerde birbirlerini destekleyecekleri ve kendi adaylarıyla seçime girecekleri yerlerin belli olduğu iddia edildi.

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İddia I Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği planı: AKP ve MHP'nin birbirini destekleyeceği yerler belli oldu

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliğinde 30 büyükşehir, 29 ilde iş birliği tamamlandı.

İddialara göre, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı’da partilerin ayrı ayrı belediye başkan adayı çıkaracağı belirtildi.

Yerel seçimlere yönelik AK Parti ve MHP heyetlerinin çalışması tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki partinin ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması, geri kalan 29 il merkezinde iş birliği yapılmasının kararlaştırıldığını açıklamıştı.

İddialara göre, bazı illerde Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı’da partilerin ayrı ayrı belediye başkan adaylarını çıkaracağı öğrenilirken, Sinop, Yozgat ve Çorum AK Parti desteklenmesi beklenirken, Osmaniye, Erzincan, Bartın ise MHP’nin destekleneceği belirtildi. Öte yandan, Bilecik’in Söğüt ilçesinde MHP’nin adayı, Bitlis’in Ahlat ilçesinde ise AK Parti adayı desteklenecek.

Kaynak: İHA

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