İçişleri Bakanlığı'nın ihbarıyla Ekrem İmamoğlu'na 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla dava açıldı

İktidarın hedef almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yeni dava açıldı. Davanın ilk duruşması 15 Haziran'da Büyükçekmece Adliyesi'nde görülecek.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre; dava İçişleri Bakanlığı'nın savcılığa yaptığı ihbarın ardından başlatılan soruşturma sonucunda açıldı.

Millet İttifakı'nın adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun yenilenen seçimlerde de birinci çıkmasının ardından belediye yönetimi hakkında çok sayıda dava açılmış, İmamoğlu'na 'ahmak' kelimesi nedeniyle hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti.

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