İBB, Bakan Işıkhan'ı Yalanladı: Güncel Borcunu Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarını yalanladı.

Bakan Vedat Işıkhan, dün yaptığı yazılı açıklamada en çok borcu olan 5 belediyeyi açıklamış, İBB’nin SGK’ya olan borcunun 3,3 milyar lira olduğunu söylemişti. Işıkhan’ın açıklaması şöyleydi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira ve Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira."

Işıkhan ayrıca belediyelere borç bildirimleri gönderildiğini söylemişti.

İBB’DEN BAKANA YALANLAMA

Işıkhan’ın açıklamaları ile ilgili bir duyuruda bulunan İBB, bakanı yalanladı. İBB, belediyenin vergi ve SGK borcunun bulunmadığını, İBB şirketlerinin SGK borcunun 2,4 milyar TL, yani yaklaşık 72,7 milyon dolar olduğunu belirtti. Buna ek olarak İBB, 2019 yılında devralınan SGK borcunun 361 milyon TL, yani 63,3 milyon dolar olduğu ve personel sayısının 20 bin artmasına rağmen gecikmiş borcun yalnızca 9 milyon dolar arttığını açıkladı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında CHP’li belediyeleri hedef almış ve "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok" demişti.

Özel, Erdoğan’ın bu açıklamalarına cevaben ise “Son Sayıştay raporlarına göre, en borçlu belediyeler AKP'den yeni devraldığımız belediyeler. En borçlusu Bursa Büyükşehir, sonra Sakarya, sonra Ordu, sonra Balıkesir, sonra Denizli” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem