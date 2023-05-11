HÜDA PAR’ın kapatılması için Yargıtay'a başvuru

Büro-İş Sendikası, HÜDA PAR’a kapatılma davası açılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

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HÜDA PAR’ın kapatılması için Yargıtay'a başvuru

Sendikanın sunduğu dilekçede, HÜDA PAR’ın anayasanın 1, 2, 3, 6, 11, 41, 42, 68, 69, 174, 176. maddeleri ile Siyasi Partiler Yasası’na aykırı eylemlerde bulunduğu belirtilerek temelli kapatılması istendi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Dilekçede Hizbullah’ın tarihine ve kanlı eylemlerine atıf yapıldı, dönemin Diyarbakır Emniyet Genel Müdürü Gaffan Okkan ile Konca Kuriş cinayetlerine de dikkat çekildi.

Partinin bir çok yöneticisinin Hizbullah’tan yargılanıp hüküm giydiği aktarılan ve bu isimlere yer verilen dilekçede; HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil”, “Türk Bayrağı bana problemli geliyor” açıklamaları anımsatıldı.

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