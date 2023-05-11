AKP'li gençlerin videosuna tepki yağdı: Depremi böyle kullandılar!

AKP Artvin Gençlik Kolları, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’nun afişinin yer aldığı bir binanın depremle yıkılmasını tasvir eden video yayınladı. Söz konusu video 6 Şubat depremleriyle dalga geçtiği iddiasıyla büyük tepki topladı.

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AKP Artvin Gençlik Kolları, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin yer aldığı bir binanın depremle yıkılmasını tasvir eden ve ardından  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktarıldığı bir video yayınladı.

Video, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce vatandaşın evsiz kaldığı deprem felaketiyle dalga geçtiği iddiasıyla sosyal medyada büyük tepki topladı.

HASARLI BİNALARA ERDOĞAN POSTERİ ASILMIŞTI

6 Şubat depremlerinden ağır etkilenen Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı binaya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde “Doğru Zaman Doğru İnsan” yazılı pankart asılmıştı.

AKP'li gençlerin videosuna tepki yağdı: Depremi böyle kullandılar! - Resim : 1

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