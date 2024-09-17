HÜDA-Par’ın Açıklamaları Tepki Çekmişti: MHP’den ‘İlk 4 Madde’ Çıkışı

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir programda anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açmıştı. Anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilemeyeceğini ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini vurgulayan 4 maddeyi hedef alan Yapıcıoğlu’na çok sert tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yapıcıoğlu’nun sözlerine karşılık “HÜDA PAR 'Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşıyız' diyordu. Seçim zamanı ağzını kapattılar. Şimdi konuşuyor; biz Anayasa'nın dördüncü maddesine karşıyız diyorlar. Benim HÜDA PAR'a bir sözüm yok; mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye soramazsın! Ama milliyetçi muhafazakârım diyenler, hele hele Tayyip Bey'in sağ kolunda HÜDA PAR, sol kolunda Devlet Bahçeli var. Devlet Bey'e soruyorum, sen ne diyorsun bu HÜDA PAR'a? Kimler kimlerle beraber!" sözleriyle Bahçeli’ye ve MHP’ye çağrıda bulunmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ilk 4 madde tartışmalarına ve Özel’in sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Ülkemizin darbe döneminden kalma ve tabir caizse yamalı bohçaya dönmüş 1982 anayasası yerine, sivil, kapsayıcı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu, aziz milletimizin ve 21. yüzyıl ülkülerimizin ihtiyacını karşılayacak yeni bir anayasa yapımına ihtiyaç duyduğu açıktır. Bu noktada anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar ise boş ve beyhudedir. MHP’nin bu konudaki duruş, irade ve kararlılığı berrak, sarih ve katidir. Buna rağmen, anayasal düzeni bozmak üzere darbe girişiminde bulunan FETÖ ile kol kola giren, Türkiye’yi parçalamak maksadıyla etnik temelli bölücü faaliyet yürüten terör örgütü ve siyasi uzantıları ile ortaklık ve pazarlık masaları kuran, hatta bizzat PKK’ya müzahir bir televizyon kanalında anayasanın ilk dört maddesini değiştirecekleri iddiasında bulunan CHP ile onun yandaş konumunda olan ilkesiz ve tutarsız sol basının konuyla ilgili MHP’yi tartışmaya açma çabası trajikomiktir."

Kaynak: Gerçek Gündem