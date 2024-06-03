HÜDA PAR'dan AKP'ye kayyım tepkisi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, DEM Parti yönetimindeki Hakkari'ye kayyım atanmasına tepki göstererek "Hiç kimse bir başkasının işlediği suçun cezasını çekmemeli, halkın iradesi yok sayılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'dan AKP'ye kayyım tepkisi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, DEM Partili Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyuma ilişkin açıklama yaptı.

"Halkın iradesi yok sayılmamalıdır” diyen Ramanlı şunları söyledi:

“Mevcut kayyum uygulaması ile;

Belediye başkanının işlediği iddia edilen bir suç yüzünden halkın oyu ile seçilmiş belediye meclisinin tüm üyelerinin görevine son verilmektedir. Bu yanlıştır.

Belediye başkanı ağır bir suç işlediği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldığında, meclisin geri kalanı kendi içinden bir başkan seçmeli ve belediyeyi yönetmeye devam etmelidir.

Hiç kimse bir başkasının işlediği suçun cezasını çekmemeli, halkın iradesi yok sayılmamalıdır.”

Etiketler
HÜDAPAR Kayyım Hakkari
CHP heyeti, kayyım atamasına karşı Hakkari'ye gidiyor: Halkın iradesinin yanındayız CHP heyeti, kayyım atamasına karşı Hakkari'ye gidiyor
Kızılcık Şerbeti dizisinde kadro dağılıyor! 2 oyuncunun daha çıkışı yapıldı Kızılcık Şerbeti dizisinde kadro dağılıyor! 2 oyuncunun daha çıkışı yapıldı
Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldı Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldı
Selahattin Demirtaş: Bu iktidar bitti, uzatmaları oynuyorlar... Demirtaş: Bu iktidar bitti, uzatmaları oynuyorlar...
ÇOK OKUNANLAR
Veriler ortaya koydu, memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti! Memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti
TÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
Eski AKP'li vekil 'ihbarımdır' diyerek yazdı: Çamlıca'da iki villayı parasını ödemeden üzerine geçiren siyasi kim? "Çamlıca'da iki villayı bedavaya alan siyasetçi kim?"
ENAG, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Anlatmadığım şeyler var, onlar benimle mezara gider Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması