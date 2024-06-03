HÜDA PAR'dan AKP'ye kayyım tepkisi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, DEM Partili Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyuma ilişkin açıklama yaptı.

"Halkın iradesi yok sayılmamalıdır” diyen Ramanlı şunları söyledi:

“Mevcut kayyum uygulaması ile;

Belediye başkanının işlediği iddia edilen bir suç yüzünden halkın oyu ile seçilmiş belediye meclisinin tüm üyelerinin görevine son verilmektedir. Bu yanlıştır.

Belediye başkanı ağır bir suç işlediği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldığında, meclisin geri kalanı kendi içinden bir başkan seçmeli ve belediyeyi yönetmeye devam etmelidir.

Hiç kimse bir başkasının işlediği suçun cezasını çekmemeli, halkın iradesi yok sayılmamalıdır.”