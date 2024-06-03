CHP heyeti, kayyım atamasına karşı Hakkari'ye gidiyor: Halkın iradesinin yanındayız

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partilerinden bir heyetin yarın Hakkari'ye gideceğini söyledi.

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CHP heyeti, kayyım atamasına karşı Hakkari'ye gidiyor: Halkın iradesinin yanındayız

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), Hakkari'ye 'kayyım' atanmasına karşın yarın şehre gidiyor.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alınan DEM Parti Hakkari Eş Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine valinin 'kayyım' olarak Hakkari'nin başına getirilmesine tepki gösterdi.

Deniz Yücel, şehre gideceklerini belirterek şunları söyledi:

"Kayyum atamak, masumiyet karinesini yok saymak, henüz hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmayan seçilmiş Belediye başkanını doğrudan doğruya suçlu ilan etmektir. Biz şüphesiz, Hakkari halkının iradesinin yanında, kayyum anlayışının karşısındayız. Bu konu MYK toplantımızda görüşüldü ve MYK görevlendirmesiyle yarın, Genel Başkan yardımcımız Zeliha Aksaz Şahbaz, Antalya Milletvekilimiz Cavit ARI, Bursa Milletvekilimiz Kayıhan PALA ile birlikte yarın Hakkari’ye gideceğiz. Bu antidemokratik uygulama ile ilgili incelemelerde ve temaslarda bulunacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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