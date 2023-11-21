HEDEP'li vekile küfür etmişti: MHP'li Adan özür dilemedi, kürsü işgal edildi

HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık'ın 27 Ekim'de TBMM'de yaptığı konuşmanın ardından mikrofonu kapatmayı unutan ve "Pez...ler" dediği duyulan MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan'a tepkiler sürüyor.

ÖZÜR DİLEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Adan, bugün toplanan TBMM Genel Kurulu'nda özür dilemeyeceğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Meclis'i yönettiğim oturumla ilgili olarak bazı tartışmalar Genel Kurul'da gündeme gelmiştir. Bu konuda oturum sırasında ifade ettiğim hususlar bizatihi tutanaklarda yer almaktadır. Bunun dışında beni ve parlamentoyu bağlayacak hiçbir husus bulunmamaktadır. Hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"SİZİ KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANI GİBİ KARŞILIYORLAR"

Bunun üzerine söz alan Sırrı Sakık, "Bu parlamentodan özür dilemeniz gerekir. Bizden özür dilemeniz gerekir. Bize milyonlarca oy vermiş vatandaşlardan özür dilemeniz gerekir. Öyle geçiştirmekle olmaz. Grupta oturup birbirinizi alkışlamakla olmaz. Sizi sanki Kurtuluş Savaşı'nda bir kahraman gibi karşılıyorlardı. Çok ayıp. Bunlar size de parlamentoya da hiçbirinize yakışmıyor" dedi.

ADAN'LA SAKIK ARASINDA 'YALAN SÖYLÜYORSUN' POLEMİĞİ

Sakık'ın ardından konuşan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Biz daha ilk günden itibaren Milliyetçi Hareket Partisi grubu başkanvekili olarak yapmış olduğumuz açıklamalarda bu meselenin ne olduğunu çok net bir şekilde izah ettik. Üzerine bir daha yorum veya duraksamaya yer vermeyecek kadar meselenin belli olduğunu ifade ettik. Bu meselenin daha fazla gündeme getirilmesinde, daha fazla deşilmesinde ve daha fazla farklı şekilde değerlendirilmesinde bir fayda mülahaza etmiyoruz" dedi.

Bülbül'ün ardından Maraş hakkında konuşması için MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora'ya söz hakkı veren Adan'a HEDEP'li Sakık tepki gösterdi. "Ben de söz istiyorum" diyen Sakık, mikrofonu kapalıyken konuştu. Sakık'ın sözlerine sinirlenen Adan, Sakık'a "Yalan söylüyorsun" diye bağırdı. Sakık da "Sen yalan söylüyorsun" diye karşılık verdi.

HEDEP'Lİ VEKİLLER MECLİS KÜRSÜSÜNÜ İŞGAL ETTİ

Adan'ın söz verdiği Dora'nın Maraş'la ilgili konuşması sırasında tartışmalar devam etti. Konuşmasını yarıda kesen Dora, Adan'a seslenerek, "Sayın Başkan, Kahramanmaraş'ın hakkının bu şekilde heba edilmesi hiç şık olmuyor" dedi. Adan ise "Devam edin" dedi.

Dora'nın konuşmasının bitmesinin ardından HEDEP milletvekilleri, Meclis kürsüsünü işgal eylemi başlattı. HEDEP milletvekilleri alkışlarıyla ve zılgıtlarıyla konuşmaları bastırdığı sırada Adan oturuma ara verdi.