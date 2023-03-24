HDP'li Paylan'dan Ağıralioğlu'nun açıklamalarına tepki: Dilimizi ısırıyoruz

HDP'li Garo Paylan, İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarını eleştirdi. Paylan, "Kullanmak istemediğim sıfatları kullanabilirim. Ama dilimizi ısırıyoruz" dedi.

HDP'li Paylan'dan Ağıralioğlu'nun açıklamalarına tepki: Dilimizi ısırıyoruz

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçim tarihi yaklaştıkça siyaset gündeminde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Siyasilerden dikkat çeken çıkışlar gelirken son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun basın toplantısında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Siyasilerin peş peşe açıklamalar yaptığı konuya ilişkin bir açıklama da HDP Milletvekili Garo Paylan'dan geldi.

Garo Paylan, Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı çıkış hakkında Halk TV'ye açıklamalarda bulundu. Paylan, “Ben de ona karşı inanın bir araba laf söyleyebilirim. Şu anda kullanmak istemediğim sıfatları kullanabilirim. Ama dilimizi ısırıyoruz. Kullanmıyoruz. Niye? Çünkü onun da seçmenleri var ve onun seçmenleri de değişim talebi içindeler" dedi.

NE OLMUŞTU?

TBMM'de dün basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Milletvekili Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'yi eleştirdi. Ağıralioğlu, "Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz" ifadelerini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu'ndan AKP-MHP iddiasına yanıt: Onu kendileri de hakaret addederler Yavuz Ağıralioğlu'ndan AKP-MHP iddiasına yanıt: Onu kendileri de hakaret addederler
Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı
1 bardak içmek vücuttaki ödemi ve bağırsakları temizliyor 1 bardak içmek vücuttaki ödemi ve bağırsakları temizliyor
MHP'den milletvekilliği aday adaylığını açıkladığı sırada kalp krizi geçirdi! MHP'den milletvekilliği aday adaylığını açıkladığı sırada kalp krizi geçirdi!
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı! Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı!
Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 'Ortak' baraj altı kalıyor, iktidar AKP için hayal oluyor! Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 'Ortak' baraj altı kalıyor, iktidar AKP için hayal oluyor!
Selçuk Geçer yeni rekoru açıkladı: O tarihte dolarda deprem olacak Selçuk Geçer yeni rekoru açıkladı: O tarihte dolarda deprem olacak
7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yeni bir fay hattı eklendi' 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yeni bir fay hattı eklendi'
Seçim öncesi asgari ücrete zam gelebilir: İşte kulislerde konuşulan rakam! Seçim öncesi asgari ücrete zam gelebilir: İşte kulislerde konuşulan rakam!