HDP'de kongre tarihi belli oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), bugün gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında olağanüstü kongre tarihini 27 Ağustos Pazar olarak belirledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Dünya Ticaret Merkezi’nde yapılacak kongrede HDP’nin yetkilerinin Yeşil Sol Parti’ye devredilmesi kararı alınması bekleniyor.

Çalışmalara çatısı altında devam edilecek Yeşil Sol Parti’nin eş başkan seçimi, tüzük ve isim değişikliği yapılması beklenen kongresi ise eylül ayında gerçekleşecek.