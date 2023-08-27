HDP yeni eş başkanlarını seçecek

Kulislere ilk yansıyan bilgilere göre HDP yönetiminde STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcülüğü görevini sürdüren Selma Özcan ile Kobani Davası'nın avukatlarından, YSP üyesi Cahit Kırkazak en güçlü adaylar arasında. Özcan, DW Türkçe'ye yaptığı kısa açıklamada, HDP'nin tüzel kişiliği ile devam edeceğini ancak mücadele mirasını YSP ile sürdüreceğini belirterek, bu nedenle HDP için şu anda yapılan "soğutma, uyutma" yorumlarının durumu tam olarak karşılamadığını belirtti.

Birgün'deki habere göre, Selma Özcan, "HDP tüzel kişiliği ile kendi varoluşunu devam ettirecek. Ama bir mücadele örgütü olarak hem Meclis'te hem de halk düzeyinde yoluna YSP ile devam edecek" dedi.

Eylül'de yapılacak Yeşil Sol Parti kongresinde ise HDP yönetiminin YSP'ye taşınma kararının büyük olasılıkla onaylanması planlanıyor. Pazar günü yapılacak kongrede, eş başkanların yanı sıra HDP Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu için de seçim yapılacak. Buldan ile Sancar yeniden eş başkanlığa aday olmayacaklarını daha önce açıklamışlardı. Öte yandan Yeşil Sol Parti seçimlerden sonra başlattığı eleştiri-öz eleştiri süreci ve yeniden yapılanma çalışmalarının ikinci aşaması olan halk toplantılarını önceki gün tamamladı.