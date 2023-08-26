Kadıköy CHP İlçe Başkanı Ali Narin adaylığını açıkladı

Kadıköy CHP İlçe Başkanı Ali Narin, pazar günü gerçekleşecek kongre öncesi adaylığını açıklarken, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını kurucu değerlerimiz ve kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci mirasıyla taçlandırmak için adayım" dedi.

Altıyol'daki ilçe binasında delege katılımı ile gerçekleşen toplantı ile adaylığını resmileştiren Ali Narin, Kadıköylü kimliğini her şeyin önünde tuttuğunu belirtti.

Ali Narin şöyle devam etti:

"Kadıköy'ün her metrekaresini, her kazanımını koruyan örgütlü bir dayanışmanın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Kadıköy'ümüzü kent hakları mücadelesinin, yeşil siyasetin öğrenci hareketinin, toplumsal örgütlenmenin, kadın hakları hareketinin özgür sokakları haline getirdik. Bugün insanlar Altıyol'da, İskele meydanında, Bahariye'de, Moda'da özgürce yürüyüp, slogan atabiliyorsa, hakkını demokratik şekilde arıyorsa bunu CHP'nin yıllardır oluşturduğu örgütlü yapılanma sayesindedir. İlçemizde işlenen kent suçlarına karşı Haydarpaşa'da, Kalamış'ta, Fikirtepe'de, Söğütlüçeşme'de dur dedik. Eylemlerimiz sayesinde yeşili, doğayı, Kadıköylünün, İstanbullunun hakkını koruduk, korumaya devam etmek için ben ve arkadaşlarım yönetime talibiz. Biat etmeyen, özgür, hür, devrimci Kadıköy için buradayız.

33 yıldır içinde bulunduğum bu siyasi örgütlenmenin bana öğrettiği çok şey var ve hala öğrenmeye devam ediyorum. Yönetimde bulunduğum süre içerisinde demokratik bileşenler ile mücadele ederek Kadıköy’ün tarihi ve doğal dokusunu korumak üzere mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz.

Her zaman partimizin oy oranını yükseltmek için mücadele ettik ve Türkiye 4.sü olarak başarılı olduk.

Eksiklerimiz ve hatalarımız oldu tabii ki. Türkiye 10 yılda 7 seçim yaşadı ve Dünya ve Ülkemiz pandemi ile mücadele etti, can kayıplarımızı buradan saygı ile anıyoruz, bir kez daha. Bizi başarılı kılacak örgütlenme bu çatı altında birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Birliği ve beraberliği partimizde ön seçimlerle pekiştirebilir, parti içi demokratik bir süreci yükseltebiliriz.

Ülkemiz ağır bir demokrasi krizinden, ekonomik buhrandan ve muhalafet açısından siyasi bir bunalımdan geçiyor. Bize benzeyen, bizimle aynı dünya görüşünde örgütlü seçmenimiz büyük bir hayalkırıklığı içerisinde. 25 milyon oy alan bir muhalefet önderliğini, umutsuzlukla besleyemeyiz; perçinleyemeyiz. Bizim üzerimize düşen bu sosyal demokrat, vatansever, yurttaşlık bilinci yüksek toplumu yeniden ayağa kaldırmaktır. Yeniden demokrasiye inandırmaktır. Yeniden ve yerinde, bir çıkış sürecine ortak etmektir."