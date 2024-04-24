Hakurk bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), X hesabından yaptığı paylaşımda Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB’nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek.''