Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberi spor ve siyaset camiasını yasa boğdu

Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. 76 yaşında hayata gözlerini yuman Yılmaz'ın vedat haberi spor ve siyaset dünyasında üzüntü yarattı.

Spordan sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Yılmaz'ın vefat haberini alan birçok siyasetçi ve spor kulüplerinden art arda paylaşımlar geldi.

İmamoğlu ve Yavaş'tan Taziye Mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı. İmamoğlu "Vefat haberini aldığımız Eski Bakanımız Mehmet Ali Yılmaz’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mehmet Ali Yılmaz’ın vefatı üzerine "Gençlik ve Spor Eski Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Mehmet Ali Yılmaz için yayımladığı taziye mesajında:

"49. ve 50. Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, uzun süre Trabzonspor Kulübü Başkanlığı’nda bulunmuş, Türk sporuna önemli katkıları olan, Sayın Mehmet Ali Yılmaz’ın vefatını derin bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mehmet Ali Yılmaz’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor

"Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik. Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası’nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun."

Galatasaray

"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Ali Yılmaz'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe

"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş

"Gençlik ve Spor eski bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Ali Yılmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz."