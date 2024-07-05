Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı: AKP'li Vekile Kimse Dokunamadı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bakan yardımcılığına atandıktan sonra görevden alınan AKP'li bir vekilin, bakanlıktaki odasını ofis olarak kullanmaya devam ettiğini yazdı.

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Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı: AKP'li Vekile Kimse Dokunamadı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "Hükümetin sürekli konu ettiği ‘tasarruf ve israf’ konusundaki kara deliklerden zaman zaman örnekler veriyoruz. İşte ilginç bir olay daha..." diyerek, daha önce bakan yardımcısı olarak atanan AKP'li bir vekilin, görevden alındıktan sonra da bakanlıktaki odasını kullanmaya devam ettiğini yazdı.

Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süre önce bakan yardımcılığına atanan eski bir AKP milletvekili, görevden alınıyor. Yeni atamalar yapılıyor ve aradan aylar geçiyor. Ancak hiçbir görevi olmayan eski milletvekili, bakanlıkta kendisine tahsis edilen oldukça geniş bir odada özel sekreteriyle birlikte bakanlığı ‘ofis’ gibi kullanmaya devam ediyor. Odayı boşaltmasını isteyen bürokratlar ise epey sıkıntı çekiyorlar. Çünkü eski vekilin, partiden araya sokmadığı adam kalmıyor. Halen de odayı kullanıyor. Şaka gibi…"

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