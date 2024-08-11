'Geri Dönüyor' İddialarının Ardından Konuştu! Kılıçdaroğlu Yeniden Genel Başkan Adayı Olacak mı?

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeniden genel başkan adayı olup olmayacağına açıklık getiren Kılıçdaroğlu, Akşener'in Saray'da Erdoğan ile verdiği fotoğraf karesinin hatırlatılması üzerine "Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Bu topraklarda maalesef ihaneti görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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'Geri Dönüyor' İddialarının Ardından Konuştu! Kılıçdaroğlu Yeniden Genel Başkan Adayı Olacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kısa Dalga'dan Günel Cantak'a konuştu.

2025 yılının Şubat ayında kurultay sürecine girecek olan CHP'de, Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağına yönelik tartışmalar sürerken, Gerçek Gündem Ankara Temsilcisi Altan Sancar, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun çevresinin, Kılıçdaroğlu'nun Şubat ayındaki kurultayda yeniden genel başkan adayı olması için girişlimlerinin olduğunu dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu, adaylıkla ilgili kendisine yöneltilen soruya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dair özeleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, "Montaj videoları ciddiye almalıydık" dedi.

'AKŞENER'E ŞAŞIRMADIM BU TOPRAKLARDA İHANETİ DE GÖREBİLİYORUZ'

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saray'da verdiği fotoğraf için şaşırmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz."

'DEMOKRASİYİ SAVUNANLAR, OTORİTER YAPININ MİMARIYLA TOKALAŞMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşan CHP lideri Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’ın elini sıkma konusundaki düşüncemi İzmir’de dillendirdim. Demokrasiyi savunanlar, otoriter bir yapının mimarıyla tokalaşmak değil, demokrasi için mücadele etmek zorundadırlar." dedi.

'SİYASİ YAŞAMIM BOYUNCA GENEL BAŞKAN OLACAĞIM DİYE HİÇ ORTAYA ÇIKMADIM

Kılıçdaroğlu, "Yeniden genel başkan olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ben siyasi yaşamım boyunca genel başkan olacağım diye hiç ortaya çıkmadım."

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