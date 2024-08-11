Erdoğan'dan Şehit Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül İçin Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yedi yıl önce şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için anma mesajı yayımladı.

Erdoğan'dan Şehit Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül İçin Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i, şehadetlerinin yedinci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Eren'imizin, Ferhat Astsubay'ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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