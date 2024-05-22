Genel merkez binası tutuldu: Yavuz Ağıralioğlu yeni parti çalışmalarını hızlandırdı

2023 yılında İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu yeni parti kurma hazırlığını hızlandırdı.

Genel merkez binası tutuldu: Yavuz Ağıralioğlu yeni parti çalışmalarını hızlandırdı

Partinin genel merkez binasının tutulduğunu aktaran Ağıralioğlu, “Biz siyasette hasımlık üzerine yürümeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Ağıralioğlu "Partilerin, insanların değil; memleketin sorunlarının hasmı olacağız. Tüzük, program gibi çalışmalar yapılacak. İstişareler yapılıyor. Sonra il taramalarına başlanacak. Fiziki altyapı tamamlanmak üzere” diye konuştu.

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeye büyük bir yükü olduğunu da kaydeden Ağıralioğlu, “Çalışan mekanizmayı bozdu. Partililiğin ayyuka çıkarıldığı memleketlerde huzur bulunamıyor” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti
Süleyman Soylu'dan kendisine 'kriminal ve karanlık bakan' diyen Özel'e yanıt: 'Akıl operasyonu lazım' Süleyman Soylu'dan kendisine 'kriminal ve karanlık bakan' diyen Özel'e yanıt
Finali yaklaşan inci Taneleri dizisinde yaşanacaklar önceden sızdı! Seyirciler ters köşe Finali yaklaşan inci Taneleri dizisinde yaşanacaklar önceden sızdı! Seyirciler ters köşe
Türkiye, Somali'ye 5 bin metrekarelik arsa hibe etti Türkiye, Somali'ye 5 bin metrekarelik arsa hibe etti
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Roma' cevabı: Ekonomiyle uğraşsın İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Roma' cevabı
Yeniden Refah cephesinden 'yeni anayasa' açıklaması: 'Görünen o ki...' Yeniden Refah cephesinden 'yeni anayasa' açıklaması
1 çay kaşığı tüketmek bile kabızlığı önlüyor! Tüm eskiler bu yöntemi uygularlarmış 1 çay kaşığı tüketmek bile kabızlığı önlüyor! Tüm eskiler bu yöntemi uygularlarmış
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Bahar Kaban cinayetinden aranıyordu: Metrobüs çıkışında yakalandı, polisle çıkan arbedede kendi silahından çıkan kurşunla öldü Metrobüs çıkışında yakalandı, polisle çıkan arbedede kendi silahından çıkan kurşunla öldü
AKP'li belediye, Kitapyurdu'nun binasını mühürledi: 'Bağış istediler' iddiası AKP'li belediye, Kitapyurdu'nun binasını mühürledi
Osman Gökçek İmamoğlu’nu hedef aldı, Meclis'te tansiyon yükseldi! CHP'li Ağbaba: Sen trol çocuğusun CHP'li Ağbaba'dan Osman Gökçek'e: Sen trol çocuğusun!