Fatih Erbakan'dan 28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallerin tahliye kararına ilişkin ilk açıklama: Bize manidar geliyor!

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 28 Şubat davasında tutuklu bulunan generallerin tahliye edilmesine ilişkin konuştu. Erbakan, "28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlaması bize manidar geliyor" dedi.

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Fatih Erbakan'dan 28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallerin tahliye kararına ilişkin ilk açıklama: Bize manidar geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davasından ceza alan Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker'in de aralarında olduğu generallerin cezalarını kaldırdı.

Karara, Adli Tıp'ın generallerin 'sürekli hastalık' ve 'bunama' raporları gerekçe gösterildi. Kararın ardından generaller tahliye edildi.

"BİZE MANİDAR GELİYOR"

Generallerin tahliye edilmesi sonrası bugün bir dizi ziyarette bulunmak üzere Mardin'e gelen ve bir otelde konuşma yapan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, şu ifadelere yer verdi:

"28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlaması bize manidar geliyor. Neden böyle bir zamanda neden şimdi yapıldı. Bununla ilgili tabi ki takdiri milletimize bırakıyoruz. DEM Parti ile ilgili karar hukuku gibi bir süreçtir. Karar verildi, bunun gerekçesine sebeplerine bakmamız, incelememiz gerekir ve buna göre bir yorum yapmamız daha doğru olur diye düşünüyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi 28 Şubat Mardin
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