Faik Öztrak: 'Yerel seçimlerde tarih yazacağız'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin bugün yapılan MYK toplantısının ardından CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. İktidarın hayat pahalılığı ile mücadele edemediğini vurgulayan Öztrak, CHP’nin ‘yenilendiğini’ ve yaklaşık 7 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde başarılı olacaklarını dile getirdi.

İktidarın ekonomi politikasıyla enflasyonun tek haneye inmesinin mümkün olmadığını belirten Öztrak, “Fatura her zaman dar ve sabit gelirli yurttaşlarımıza çıkıyor. Bunlar vatandaşımıza aşağı mahallede talkını veriyor, kendileri yukarı mahallede yandaşlarıyla birlikte salkımı yutuyor” dedi.

Farklı alanlarda peş peşe gelen zamlara dikkat çeken Öztrak, “Genel seçimden önce tüm tuşlara basıldı. Yerel seçimlerden önce de artık elde kalan ne varsa sonuna kadar kullanılacak. Mayıs seçiminden sonra yaşadıklarımız yerel seçimlerde sağlam durmazsak yaşayacaklarımızın sadece fragmanıdır” diye konuştu.

"TARİH YAZACAĞIZ"

Geçen hafta yaptığı bazı açıklamaları tekrarlayan Öztrak, yerel seçimlere ilişkin yine “25 milyon oyu, 30 milyona, 35 milyona çıkartacağız” dedi.

Partinin yerel seçimleri kazanmak için tüm gücüyle çalıştığını iddia eden Öztrak, şunları söyledi:

”Meclis’in kapalı olduğu bu dönemde boş durmuyoruz. İllerimizde esnafımızla, çiftçimizle emekçimiz-emeklimizle vatandaşlarımızla birlikteyiz. Partimizin yenilenme süreci de ilerliyor. İlçe Kongrelerimizi hızla tamamlıyoruz. İl kongrelerimizin ardından da kurultayımızı yapacağız. Kurultayımızı yapacak ve yenilenmenin heyecanıyla, yeni kadrolarla bugün başarıyla yönettiğimiz kentlerimize yerel seçimde yenilerini ekleyeceğiz. Mahalli idare seçimlerinde tarih yazacağız.”