Fahrettin Koca ilaç krizinde topu taca attı, CHP'li Taşçıer'den yanıt gecikmedi: '30 Şubat’ta mı çözeceksiniz?'

Türkiye'de kur krizi nedeniyle başlayan ilaç krizi her geçen gün büyüyor.

KOCA TOPU TACA ATTI

Aralık ayında yaptığı açıklamada ''Az bulunan ilaçlar. Sayıları tespitlerimize göre, kısa sürede 950'den 154'e düştü. 3-4 haftada normale dönüş bekliyoruz. Antibiyotikler özelinde, sorun, bilhassa mevsimsel hastalıklardaki artışa bağlı. Üretimde yüzde 29 artışla önceden tedbir alınmıştı. Üretim daha fazla arttırılıyor'' ifadeleri kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı yeni açıklamasında topu taca attı.

Son yaptığı açıklamasından bu yana bir ayı aşkın süre geçmesine rağmen Koca, sorunların kısa sürede çözüleceğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, ''Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek'' diye yazdı.

CHP'Lİ TAŞÇIER'DEN YANIT

Fahrettin Koca'nın çelişkili açıklamalarına CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer'den yanıt geldi.

''Aylardır süren ilaç krizine karşı 4 hafta önce ‘3-4 haftaya normale dönüyoruz’ dediniz. Kriz çözülmek bir yana giderek büyüyor'' diyen Taşçıer, ''Şimdi de diyorsunuz ki ‘kısa sürede çözülecek’. Ne zaman çözülecek, 30 Şubat’ta mı?'' ifadelerini kullandı.