Eski Adalet Bakanı: Erdoğan’ın adaylığı konusunda hukuki görüş vermemin anlamı yok

FİLİZ GAZİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıllık Demokrat Parti (DP) iktidarının başladığı 14 Mayıs 1950 tarihini işaret ederek “Milletimiz aynı gün, bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir” sözleriyle seçim tarihini işaret etti.

Erdoğan, ilkin 10 Ağustos 2014’te, ikinci olarak ise 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Erdoğan olacak olması hukuki bir tartışmayı gün yüzüne çıkardı: Erdoğan, Anayasa'ya göre üçüncü kez aday olabilir mi?

İHTİYACA GÖRE KARAR ALINACAKTIR

Anayasa’nın 101. Maddesi’nde “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü yer alıyor.

Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde üçüncü kez aday olup olamayacağı hukuki çerçevede tartışma konusu.

Hukuk duayenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını ve seçim kanunu tartışmalarını sürdürürken Eski Adalet Bakanı, Demokrasi ve Atılım Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin’e konuyla ilgili soru sorduğumuzda “Hukuki görüş vermenin anlamı yok, ihtiyaca göre karar oluşacaktır” diye yanıt verdi.

“İhtiyaç neyse ona göre karar oluşacaktır” diyen Ergin şöyle konuştu:

“Ben bu konuda görüş vermekten imtina edeceğim çünkü yani hukuki görüşlerin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. İhtiyaç neyse ona göre bir karar oluşacaktır diye düşünüyorum. İhtiyaç neyse o şekil karar oluşturulacağı kanaatim var onun için yorum yapmanın gerekli olmadığı kanaatindeyim.”