Ersan Şen, yeni siyasi hedefini açıkladı: 'Buna kimse kapıyı kapatamaz'

Millet İttifakı'nın yaşadığı kriz sürecinde İYİ Parti'den cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıklayan Ersan Şen, sürecin normale dönmesi ile yeni hedefini açıkladı.

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Ersan Şen, yeni siyasi hedefini açıkladı: 'Buna kimse kapıyı kapatamaz'

Televizyon ekranlarındaki açıklamalarıyla dikkatleri çeken Ersan Şen, Millet İttifakının adaylık krizi sırasında Akşener'in reklam arasında açtığı telefon ve İYİ Parti'den aday olacağı iddialarıyla gündeme damgasını vurdu. Akşener daha sonra yaptığı açıklamada Şen'i yalnızca istişare etmek için çağırdığını belirtmişti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde uzlaşılırken "dağılan masanın toplanmasına yardım ettiğini" söyleyen Şen, yeni hedefini de duyurdu.

BU KEZ BAKAN OLMAK İSTİYOR

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, canlı yayında adaylığını açıklayınca Türkiye'nin gündemindeki adaylık tartışmalarında en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Şen'in yeni hedefi ise Adalet Bakanı olmak...

AKŞENER'DEN TELEFON ALINCA NE HİSSETTİ?

Şen, Show Haber'e yaptığı açıklamalarda Akşener'den aldığı telefon sonrası hislerini "Heyecanlandım çünkü beklemiyorsunuz. Gurur duydum" sözleriyle dile getirdi.

Canlı yayındaki adaylık açıklamasını ve sonraki süreci değerlendiren Şen, "Dedim ki 'Kimse aday olmayacaksa, 6'lı masada bir anlaşma çıkmıyorsa ben varım.' Dağılan masanın toplanmasına yardımcı olduk, ona hizmet ettik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı olma isteğine değinen Şen, "Keşke devam edebilseydim. Devam edebilsek olabilir de olmayabilir de. Kompleksim yok, kendimi aşağıda görmüyorum" ifadelerini kullandı.

İŞTE YENİ HEDEFİ! "BUNA KİMSE KAPIYI KAPATAMAZ"

Aday olma ihtimali gündemden düşen Şen, şimdi ise Adalet Bakanı olarak görev alma hedefinden söz etti. "Bana milletten, memleketten, devletten, seçilenden böyle bir talep gelirse seve seve Adalet Bakanı olarak hizmet isterim" ifadelerini kullanan Şen, "Buna kimse kapıyı kapatamaz ki" diye de ekledi.

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