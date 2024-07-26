Erdoğan, Koca’nın Ekibini Dağıttı: Cemaatçi İsim Görevden Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca’nın istifası sonrası Kemal Memişoğlu’nun Sağlık Bakanı olmasının ardından bakanlıkta yeni atamalara imza attı.

Cumhurbaşkanı, Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker ve Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Uyar’ı görevden aldı.

Erdoğan, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Halim Özçevik'i atadı. Ayrıca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Velioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Mahir Ülgü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ülker Kuğu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İsmail Öztürk, Teftiş Kurulu Başkanlığına da Erkan Hacıhafızoğlu getirildi.

Dursun Uyar

İSKENDERPAŞA CEMAATİ'YLE YAKINDI

Birgün'ün haberine göre; bu atamalar ile Fahrettin Koca’nın ekibi dağıtılırken milyarlık ihaleleri düzenleyen Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı olan Dursun Uyar’ın görevden alınması da dikkat çekti. Duyar, Fahrettin Koca gibi İskenderpaşa Cemaati’ne yakınlığıyla biliniyordu.

Duyar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Yatırım, Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı iken Koca döneminde Sağlık Bakanlığı’na getirilmişti.