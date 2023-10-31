Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu: 2024 yılı kredi-burs rakamlarını açıkladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Cumhuriyeti balolara ve salonlara sıkıştıranlara bu yıldönümünün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik. Günlerce milletin ensesinde boza pişirenlere de gerekli dersi verdik. Cumhuriyeti halkımızla omuz omuza kutladık.

Gardırop Atatürkçüleri, bizi daima 2. sınıf demokrasiye hapsetmiştir. Gazi'ye en çok bu tipler zarar vermiştir. Gazi'nin şu ikazı son derece mühimdir: "Beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onları söyleyin." Cumhuriyet'i sahiplenmek, Gazi'nin emanetine sahip çıkmak övgü yarışına girmekle olmaz, ülkenin geleceğine ufuk çizmekle olur. Gazi'nin mirasını yaşatanlar millete efendilik taslayanlar değil milletin tamamına hizmet sağlayanlardır. Biz işte bunu başardık. Türkiye'yi ayağına vurulan prangalardan biz kurtardık.

Milli irade ile barışmak istemeyen bu çevreler, içlerindeki nefreti kusmaya devam ediyorlar. Biz bunların kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Cumhuriyet kutlamalarına bile nefret bulaştıranlara prim vermeyeceğiz.

FİLİSTİN AÇIKLAMASI

İsrail, 25 gündür insanlık suçu işliyor. El Ahdi Hastanesi sonrası dün de dostluk hastanemizi vurdu. Oysa savaşta bile hastaneye vurulmaz. Bir ülkenin sağlık alt yapısı çökertilmez. Örgütler ve devletler arasındaki en büyük fark budur. Devletler savaş hukukuna uymakla mükelleftir.

Devlet aklını yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail'in derhal durdurulması gerektiğini söylüyoruz. Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor.

Uluslararası basın kuruluşları eleştirel tek cümle dahi kuramıyor. Hepsi bir ağızdan İsrail zalimliğine kılıf uydurmaya çalışıyor. İnsan Hakları kuruluşları, işlenen insanlık suçları karşısında hiç bir tepki göstermiyor. Çok açık söylüyorum: Bugün binlerce Gazzeli çocukların ölümüne sessiz kalanların yarın söyleyecekleri sözlerin bir değeri olmayacaktır.

EKONOMİK KRİZ

Eylül ayı başında Orta Vadeli programı paylaşacağız. Geçtiğimiz haftalarda 12. Kalkınma Planını Meclis'e sunduk. Birileri parti içi kavgalarla, Güneş Motel benzeri oyunlarla günlerini geçirirken biz 30 yıl sonrasını düşünüyoruz.

Hedeflere giderken en kritik husus günlük sorunlarda boğulmamaktır. Meydanlarda vatandaşımıza verdiğimiz sözleri, ekonomimizi zorlama pahasına zorlamaya devam ediyoruz. Üniversite gençlerimize telefon ve bilgisayar desteği ile 10 GB'lik internet sözümüzü yerine getirdik. Gençlerimizi kendilerini en donanımlı hale getirmeleri için hiç bir şeyden kaçmıyoruz.

2024 YILI KREDİ-BURS ÜCRETLERİ

Göreve geldiğimizde kredi-burs miktarı 45 liracıktı. Biz bu rakamı 27 kat arttırarak lisansa 1250 liraya çıkardık.

Tek bir öğrencimizi dahi açıkta bırakmamak için yurtlarımızın sayısını ve yatak kapasitesini arttırdık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan 1 milyon 600 bin öğrencimize vereceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024 yılında lisans öğrencilerinde 1250'dan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 4 bin liraya, doktora öğrencilere 6 bin liraya çıkartıyoruz.

Tüm dünya gibi bizi de kötü etkileyen enflasyon sorununu yeniden tek haneye indireceğiz. Bölgemizde patlak veren yeni krizler, işimizi zorlaştırsa da bunları aşacak iradeye sahibiz. Milletimin bize ve ekonomi yönetimine güvenmeye devam etmesi çağrısında bulunuyoruz."

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