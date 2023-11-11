Erdoğan ile Esad 13 yıl sonra aynı karede: Görüşecekler mi?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor.

Zirvede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ederken, liderler zirve alanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından karşılandı.

ERDOĞAN İLE ESAD AYNI KAREDE

Karşılama törenin ardından zirve öncesinde aile fotoğrafı çekiminde Erdoğan, aralarında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da bulunduğu liderler ile "aile fotoğrafı" verdi. Böylece Erdoğan ile Esad, 13 yıl sonra aynı karede yer aldı.

Öte yandan fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, solunda ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yer aldı.

GÜNDEM GAZZE

İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'nde İslam ülkelerinin temsilcilerinin, gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

"NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMALI"

Zirvede konuşan Erdoğan, "İsrail'in reddettiği nükleer silahlar denetlenmeli, geçiştirilmemeli. BM İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından bunlar incelenmeli, sorumlular hakkında gereken başlatılmadı. İsrailli akanlar tarafından ikrar edilen nükleer silah meselesi araştırılmalı, Atom Enerjisi Ajansı'ndan kaçırılan nükleer bombalar ortaya çıkarılmalı" dedi.

ERDOĞAN İLE ESAD GÖRÜŞECEK Mİ?

Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ortak zirvede yer alıyor olması iki liderin bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan ile Esad arasında Suriye iç savaşının patlak vermesinin ardından ipler gerilmişti.

Erdoğan, en son 14 Haziran 2011’de seçim zaferi ile ilgili Esad'a tebrik telefonu açmış ve daha sonra bir daha da karşılıklı konuşmamışlardı.

Kaynak: Gerçek Gündem