Erdoğan ile Berat Albayrak aynı karede: Bir duruşu olmalı insanın..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusunun Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanının Esra Albayrak olduğu NUN Okullarının 4. Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Torunu Ahmet Akif'in de aralarında bulunduğu mezuniyet töreninde konuşan Erdoğan, "Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı" dedi.

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Erdoğan ile Berat Albayrak aynı karede: Bir duruşu olmalı insanın..

Kurucusunun Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanının Esra Albayrak olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan okulun 4. Mezuniyet Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Törende Berat Albayrak ile aynı karede yer alan Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı. Çünkü insana yaşadığını hissettiren aldığı nefes ve atan kalbi değildir. İnsana yaşadığını asıl hissettiren, kendisini aşkın bir davaya adaması ve o dava uğruna mücadele vermesidir. Kendiniz için, Türkiye için, ümmet için, insanlık için kurduğunuz hayalleriniz olsun. Hep söylediğim gibi 'Aşkınan koşan yorulmaz.' Yorgunluğu hissettirmeyecek, sizi geceleri dahi ayakta tutacak, koştukça daha da ileriye gitme isteği uyandıracak idealleriniz olsun" dedi.

TORUNUNA DİPLOMASINI VERDİ

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ahmet Akif'e diplomasını verdi.

Erdoğan ile Berat Albayrak aynı karede: Bir duruşu olmalı insanın.. - Resim : 1

FOTOĞRAFLAR YER ALDI

Öte yandan, X sosyal medya platformundaki Erdoğan Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Nun Okullarının düzenlediği mezuniyet törenine katıldı." notuyla törenden fotoğraflara yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
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