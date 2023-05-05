Erdoğan: 'Bu kitapsızlara 14 Mayıs'ta gereken dersi birlikte vereceğiz'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"14 Mayıs öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek.

14 Mayıs'ta seccadeye ayakkabı ile basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. 14 Mayıs'ta Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar Aleviler de kazanacak.

Erzurum, kimine göre ıraktır kimine göre soğuktur. Erzurum kimileri için ancak seçimden seçime hazırlanan bir şehirdir. Ama bizim için candır, canandır. Gönlümüzün tacıdır. Biz Erzurum'un kapısını sadece seçim dönemlerinde çalanlardan değiliz. Biz dadaşların halini hatrını sadece seçimden seçime soranlar da değiliz. Birileri Pensilvanya'dan Londra'sına sağda solda gezerken biz dadaşların misafiri olduk. Ülkemiz, milletimiz ve şehrimiz için mitin değil ihracat üretiyoruz.

"IMF İLE İŞİMİZ KALMADI"

2013'te IMF'ye borcumuzu ödedik. O tarihten beri IMF ile işimiz kalmadı. Bunlar otellerin odalarında IMF ile görüştüler ve dediler ki: IMF'den borç alın. Biz o kapıları kapattık dedik. Biz bize yeteriz.

Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmayı sürdüreceğiz.

"BAHARI BU ÜLKEYE BİZ GETİRDİK"

Daha iki gün önce 'aday olma' dedikleri, güvenmedikleri defolu bir şahsı bugün umut diye pazarlıyorlar. Bu ülkeye baharı biz getirdik. Terörü ülkeden temizledik.

Karadeniz gazını nasıl ülkemize getirdiysek Oltu rengi Togg'u yollara nasıl uğurladıysak Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı da hep birlikte inşa edeceğiz. Ardından masaya iki tane daha belediye başkanı iliştirdiler. Bir ara masadaki ortaklardan biri hışımla kalktı. CHP geçen hafta Erzurum'a gelmiş. 250 -300 kişi gelince güvenlik gerekçesi deyip mitingi iptal etmişler. İP gelmiş sadece esnaf ziyareti yapmış 300 kişi etrafında toplanmış. HDP 1500 kişiyle miting yapmış. Bu masanın etrafındakiler anlaşamıyor her gün kavga ediyorlar. İş birbirlerine makam ve koltuk dağıtmaya gelince kimse bunların ellerine su dökemiyor. Şimdilik 7 cumhurbaşkanı yardımcısı var. Yakında bölücü örgütün uzantılarına ne söz verdiklerini açıklarlar. Hepsine bir misyon yüklenmiş. Selo'nun havariliğini yapma vazifesi yüklemişler. Ne diyor Bay Bay Kemal onları da çıkaracağız diyor. Başkanı olduğu belediyede hiç iş yapmıyor ama il il dolaşarak Selo'nun avukatlığını kimseye bırakmıyor. Koalisyonun tüm pis işlerini de İYİ Parti'ye vermişler. En zor durumda olan bu ortak. Gitse gidemiyor kalsa yakışmıyor sussa olmuyor konuşsa yüreği yetmiyor. Kontrolü kaybetmiş bir şekilde her gün sağa sola savrulup duruyor."

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