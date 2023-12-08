Erdoğan, adayların açıklanacağı tarihi duyurdu: "Geçen seçim Cumhur İttifakı olarak adım atmadık ancak bu seçimde durum çok daha farklı"

Yunanistan dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, "2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı" dedi. Erdoğan, aday çalışmalarıyla ilgili de "15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, adayların açıklanacağı tarihi duyurdu: "Geçen seçim Cumhur İttifakı olarak adım atmadık ancak bu seçimde durum çok daha farklı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşü uçağa alınan gazetecilerin seslendirdiği sorulara yanıt verdi.

Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili yaptıkları hazırlıklara dair de konuştu.

"15 ARALIK SONRASI PEYDERPEY ADAY AÇIKLAMALARIMIZI YAPARIZ"

"2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024’e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız."

Kaynak: Gerçek Gündem

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AKP Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan MHP Devlet Bahçeli 2024 Yerel Seçimleri
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