Halk ekonomik kriz altında ezilirken... AKP konak sevdasına milyarlarca lira harcadı

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek genelge yayınladı ama “İtibardan tasarruf olmaz' anlayışı devam ediyor. Vali ve kaymakamlık binaları için milyonlar harcanıyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde depremde hasar gören hükümet konağı 250 milyon liraya yeniden yapılacak. 11 Temmuz'daki ihaleyi İzmirli Salihoğlu İnşaat kazandı. Şehitkamil Hükümet Konağı ise 480 milyon TL'ye mal olacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 24 Ocak 2023'teki ihaleyi Salihoğlu, Befat İnşaat ile birlikte almıştı. İki konak için ödenen tutar 730 milyon TL oldu. Bu yıl ülke genelinde yapılan hükümet konaklarının maliyeti ise 3 milyar TL'yi aştı.

O konakların TL olarak maliyetleri şöyle:

Çanakkale: 184 milyon. Bilecik: 180 milyon. Darıca: 179.4 milyon, Gölcük: 178.4 milyon, Şile: 149.3 milyon, Çerkezköy: 129.7 milyon, Serik: 127.2 milyon, Karaköprü: 112.7 milyon, Silivri: 109.8 milyon, Çarşamba: 109 milyon, Ezine: 103.3 milyon, Sorgun: 97.7 milyon, İnegöl: 89 milyon, Söke: 73.6 milyon, Turhal: 69.4 milyon, Orhaneli: 66 milyon, Kurşunlu: 63 milyon, Tire: 59.9 milyon.