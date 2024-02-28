Dursun Özbek'in 'FETÖ' suçlaması Hakan Şükür'ü 'zirveye' taşıdı

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında gerilim sürüyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe'yi FETÖ'cülükle suçlamasının ardından sarı-lacivertli spor kulübü hukuki yollara başvurdu.

Fenerbahçe Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulunurken, taraftar da FETÖ'den firar eden Hakan Şükür'ü hatırlattı.

Galatasaray'ın gol kralı kaptanı Hakan Şükür, 17-25 Aralık süreci öncesinde milletvekili olduğu AKP'den istifa etmiş ve hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla dava açılmasının ardından 19 Kasım 2015'te ABD'ye firar ettiği ortaya çıkmıştı.

Uzun seneler top koşturduğu takımı Galatasaray'ın kongre üyelerinden biri olan Şükür için, 25 Mart 2017'de üyelik atılması için oylama yapıldı. Yapılan oylamada red kararı çıkması alkışlarla karşılandı. Kongredeki o oylamayı ait görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Fenerbahçe taraftarı, takımını FETÖ'cülükle suçlayan Özbek'e o görüntülerle yanıt verdi. Hakan Şükür Trend Topic listesinde zirveye yerleşti.

DURSUN ÖZBEK MURAT KURUM'U DESTEKLEMİŞTİ

Dursun Özbek, bir süre önce de AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'a açık desteği ve Ekrem İmamoğlu ile aynı fotoğraf karesinde olmamak için bir etkinlikten hızlıca ayrılması ile gündeme gelmişti