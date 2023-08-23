Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile görüştü.

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Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Görüşmede, ikili ticaretimizin artırılması, terörle mücadele ve iki ülke arasında sınır aşan suların verimli kullanılması konuları ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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