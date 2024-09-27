Dışişleri Bakan Yardımcıları, BM Genel Kurulu'nda Diplomatik Temaslarda Bulundu

Bakanlığın X sosyal medya platformundan, BM 79. Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin paylaşım yapıldı.

Ekinci, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Genel Siyasi ve Güvenlik İşleri Direktörü Frederic Mondoloni'yle BM 79. Genel Kurulu marjında Türkevi'nde bir araya geldi.

İkili görüşmede, enerji dahil olmak üzere ikili ve çok taraflı ilişkileri ele aldı.

Ekinci ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Barış İçin Liderlik konulu açık oturuma katıldı.

Ekinci hitabında, çok taraflılığın güçlendirilmesine ve daha adil bir küresel yönetişim sistemine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yılmaz da Mondoloni ile BM 79. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında New York'ta görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Duran da Genel Kurul marjında Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Rod Brazier ile bir araya geldi.

Duran ve Brazier, görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Kaynak: AA