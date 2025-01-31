DEVA Partili Mehmet Ekin Ekmen’den Facia Sonrası Tüm Partilere Özel Çağrı: Genel Görüşme Yürütmek Zorundayız

Türkiye’nin yüreğini yakan Bolu’daki yangın faciası Meclis’e taşındı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, 6 Şubat depremlerine de dikkat çekerek facialara dikkat çekti.

Tüm partilere çağrıda bulunan Ekmen “Kartalkaya yangın faciasının, turizm sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin daha geniş çerçeveden bir bakış açısıyla genel görüşme yürütmek zorundayız” dedi.

'HİÇBİR KURUM GEREĞİNİ YAPMADI'

“Yayımlanan raporlardan da devlet kurumları faydalanmıyor, tavsiyeleri dikkatle inceleme ve hayata geçirmekte bir inisiyatif almıyor” diyen Ekmen şöyle konuştu: Örneğin, 2019 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde hayvan hakları hususunda yayımlanmış olan rapor çok önemli ve nitelikli bir rapor olmasına rağmen, dört yıl boyunca hiçbir kurum bunun gereğini yapmadı.

'REZERVASYONLAR DA YAPILAMIYOR'

Bolu’daki yangının turizm sektörü üzerinde çok ciddi bir güven bunalımı yarattığını söyleyen Ekmen “İstanbul'a gelecek turistler otellerden, konaklayacakları otellerden depreme karşı güvenlik belgesi istiyorlar ama böyle bir belge sunulamadığı için rezervasyonlar da yapılamıyor. Turizmin ülkemiz için gerek istihdam gerek doğrudan döviz temini yoluyla ne kadar önemli olduğunu ve bunun Türkiye açısından bu alanda yaşanacak bir sonucun, bir sorunun nasıl sonuçlar yaratacağını en iyi siz takdir edersiniz” ifadelerini kullandı.

'ENİNE BOYUNA KONUŞULMASI GEREK'

6 Şubat deprem felaketinin turizm sektörü üzerindeki sonuçlarının henüz atlatılmadığına dikkat çeken Ekmen, “Kartalkaya yangın faciasının, turizm sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin daha geniş çerçeveden bir genel görüşme yapmak zorundayız. Böyle bir genel görüşmede mevcut mevzuatın yeterliliği, denetim mekanizmalarının etkinliği, afet risklerinin, bütün afetlerin turizm sektörü üzerindeki etkileri, sadece belirli değil, bütün personelin yangın başta olmak üzere diğer olası afetlere karşı eğitim kapasitesinin incelenmesi, acil durum planlarının güncellenmesi, sigorta ve finansal güvencelerin yeterliliği, uluslararası uygulamalardan alınabilecek örneklerin enine boyuna konuşulması gerekir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi