Dervişoğlu'nun Sözleri Siyaset Kulislerini Hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı Adayı mı Olacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul’da teşkilat üyeleriyle buluştuğu bir programda partisinin oy oranının yükseldiğine dikkat çekti. Anket sonuçlarının kendisini memnun ettiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirten Dervişoğlu, “Yüzde 50 artı 1’le ve sizlerle birlikte bu ülkeyi yönetmeye talibim” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Dervişoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olacağına dair yorumlara neden oldu.

ADAYLIK İDDİALARINA YANIT

Dervişoğlu’nun açıklamalarının ardından, İYİ Parti’nin genel seçimlere “hür ve müstakil” gireceği iddiaları gündeme geldi. Ancak Cumhuriyet’ten Merve Kılıç'ın haberine göre, İYİ Parti kaynakları, bu yorumların doğru olmadığını belirtti. Parti kurmayları, her genel başkanın ülke yönetimine talip olmasının doğal olduğunu ifade ederek, bu sözlerin ittifaksız bir seçimi işaret etmediğini vurguladı. Kurmaylar, “Şu an itibarıyla cumhurbaşkanlığına adaylık açıklaması yapılmadı. Aslında hiçbir aday adayı açıklama yapmadı. Bu tür haberler partileri yıpratma amacı ile yapılıyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Ayrıca partililer, ittifaka kapıyı da kapatmıyor.

İTTİFAK SEÇENEKLERİ AÇIK

Parti kaynakları, ittifak konusunun henüz gündemde olmadığını ancak bu seçeneğe kapıların kapatılmadığını belirtti. Dervişoğlu’nun açıklamalarının ittifaktan bağımsız bir adaylık anlamına gelmediğini söyleyen yetkililer, cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılan tartışmaların erken olduğuna dikkat çekti. Parti içinde ittifak olasılıklarına açık bir yaklaşım devam ederken, tüm seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Öte yandan kurmaylar, erken seçime de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açtığı gerekçesiyle net bir dille karşı çıkıyor. AKP’nin Erdoğan’ı yeniden aday yapmak için erken seçimi zorlayacağına işaret eden parti kaynakları, muhalefetin bu oyuna gelmemesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: Cumhuriyet