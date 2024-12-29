Dervişoğlu'ndan İmralı-DEM Görüşmesine İlk Yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan dün gerçekleşen ve bugün detayları kamuoyuyla paylaşılan İmralı-DEM Parti görüşmesi hakkında ilk yorum geldi.

Katıldığı bir etkinlik çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan arasında gerçekleşen açıklamaya dair değerlendirmelerde bulundu.

"UTANILACAK BİR ŞEYDİR"

Dervişoğlu, "Bu hükümetin dünden bugüne terör örgütlerini dost, dostları terör örgütü ilan etme alışkanlıkları var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye'nin geleceği için İmralı'daki cani başından medet beklemesi utanılacak bir şeydir" ifadesini kullandı.

"HUZURUNUZU BOZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dervişoğlu'nun görüşmeye dair diğer değerlendirmeleri ise şu şekilde oldu:

“Bir milliyetçi partinin Genel Başkanı’nın önermesiyle DEM yöneticileri de Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki artık orası hapishane mi hücre mi öyle bir şey bilmiyorum. Yoksa malikane mi onu da bilmiyorum, onu ziyarete gittiler. DEM yöneticileri Abdullah Öcalan’ı ziyarete gittiler ama Ankara'da 2 yerde demleniliyordu. Birisi Balgat’taki şato diğeri de Beştepe’deki saray. Allah’a ant olsun sizin huzurunuzu bozmaya devam edeceğiz. Dost düşman da bunu böyle bilsin. Şimdi gelecekler yeni bir düşmanla oluşturdukları stratejiyi Türkiye’nin kurtuluş reçetesi diye bu aziz millete yutturmaya çalışacaklar” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi