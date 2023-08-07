Demokrat Parti yerel seçim kararını duyurdu

14 Mayıs seçimlerinden sonra Millet İttifakı içindeki tartışma yerel seçim hazırlıklarına yansıdı. İYİ Parti ve Saadet'in ardından DP de seçimlere kendi logolarıyla gireceklerini duyurdu.

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Demokrat Parti yerel seçim kararını duyurdu

14 Mayıs seçimlerinde beklediği zafere ulaşamayan Millet İttifakı içinde, önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili ayrışma sürüyor. İYİ Parti, Saadet Partisi’nin ardından ittifak bileşeni Demokrat Parti (DP) de 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.

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“KENDİ LOGOMUZ VE KURUMSAL KİMLİĞİMİZLE SEÇİMLERE KATILACAĞIZ”

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’a konuşan DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, “81 ilde kendi adaylarımızı ve meclis üyelerimizi çıkartacağız. Kendi logomuz ve kurumsal kimliğimizle seçimlere katılacağız” dedi.

HEDEFTE EGE VE GÜNEYDOĞU VAR: “MECLİS DE ÖNEMLİ”

Yürüttükleri çalışmalar neticesinde Ege ve Güneydoğu bölgesinde iddialı olduklarını ifade eden Aksoy, “Kurumsal kimliğimizle birlikte o bölgelerde, güçlü olan adaylarla seçime gireceğiz. Şu an birçok talep geliyor, biz de değerlendiriyoruz. Demokrat Parti olarak biz sadece adaylara odaklanmadık. Meclis üyeleri de bizler için önemli. İstanbul ve Ankara’ya baktığımızda, Meclis çoğunluğu sizde olmadıktan sonra belediye başkanları ciddi sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla Meclis üyeliklerinin de büyük titizlikle üzerinde duruyoruz” diye konuştu.

‘İŞBİRLİĞİ OLABİLİR’ MESAJI

Yerel seçimlerde işbirliği de yapabileceklerini ifade eden Aksoy, “Seçim yaklaştıkça bu durum daha da belirginleşir. Yerel seçimlerde işbirliği yapmak daha da önemlidir. Her partinin kendi kitlesi vardır ve işbirliği sayesinde mikro düzeyde daha fazla etkili olabilirsiniz” dedi.

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri Millet İttifakı Demokrat Parti
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