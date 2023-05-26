Demirtaş'tan sandık çağrısı: 'Hiçbir gerekçeniz yoksa bile hatırım için sandığa gidin'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için çağrıda bulundu.

Tüm yurttaşlara seslenen Demirtaş, "Pazar günü eksiksiz sandığa gidelim ve oyumuzu kullanalım" dedi.

"HATIRIM İÇİN SANDIĞA GİDİN"

Demirtaş, "Sandıklar açıldığında da oy sayımını izleyelim, ıslak imzalı tutanağın fotoğrafını çekelim. Hiçbir gerekçeniz yoksa bile hatırım için sandığa gidin lütfen" diyerek paylaşımını bitirdi.