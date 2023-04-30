Demirtaş tarih verdi: 'Erdoğan bize neden bu kadar düşmanca davranıyor'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

SAAT 19'U İŞARET ETTİ

Yarın saat 19.00'u işaret eden Demirtaş, Erdoğan’la ilgili bir açıklama yapacağını bildirdi.

Mesajında, “Erdoğan bize karşı neden bu kadar düşmanca davranıyor?” diyen Demirtaş, “Yarın saat 19.00’da burada detaylarıyla açıklayacağım, lütfen bekleyin” ifadelerini kullandı.