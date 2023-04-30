Demirtaş tarih verdi: 'Erdoğan bize neden bu kadar düşmanca davranıyor'

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter’dan paylaştığı mesajında yarın saat 19.00’da Erdoğanla ilgili bir açıklama yapacağını bildirdi.

Demirtaş tarih verdi: 'Erdoğan bize neden bu kadar düşmanca davranıyor'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

SAAT 19'U İŞARET ETTİ

Yarın saat 19.00'u işaret eden Demirtaş, Erdoğan’la ilgili bir açıklama yapacağını bildirdi.

Mesajında, “Erdoğan bize karşı neden bu kadar düşmanca davranıyor?” diyen Demirtaş, “Yarın saat 19.00’da burada detaylarıyla açıklayacağım, lütfen bekleyin” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Haşlanmış yumurtayı 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor Haşlanmış yumurtayı 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor
7 başlıkla sıraladı: Kılıçdaroğlu ekonomide neler yapacak? 7 başlıkla sıraladı: Kılıçdaroğlu ekonomide neler yapacak?
Vizesiz seyahat edilen 5 ülke.. Her biri İstanbul'a Malatya'dan daha yakın Vizesiz seyahat edilen 5 ülke.. Her biri İstanbul'a Malatya'dan daha yakın
CHP'den pankart kararı: 'İftira, yalan ve çaresizlik kokan pankartları kaldırtacağız' CHP'den pankart kararı: 'İftira, yalan ve çaresizlik kokan pankartları kaldırtacağız'
ÇOK OKUNANLAR
Gazetecilik, ticaret ve devletten hibe Gazetecilik, ticaret ve devletten hibe
Yitip giden masumlar! Sönüp kararan hayatlar! Umut veren başarılar… Yitip giden masumlar! Sönüp kararan hayatlar! Umut veren başarılar…
Meral Akşener’in Kordon'daki sürprizi ve o talep Meral Akşener’in Kordon'daki sürprizi ve o talep
Davalı ve henüz kesinleşmeyen alacakların yapılandırılması Davalı ve henüz kesinleşmeyen alacakların yapılandırılması
İktidara yakın iki araştırma şirketi peş peşe anket paylaştı: İşte aday aday, parti parti son oy oranları İktidara yakın iki araştırma şirketi peş peşe anket paylaştı