Demirtaş: Savunmamı okuma yazması olmadan alın teriyle 7 çocuğu yetiştiren babama ithaf ediyorum

Kobanê Davası'ndaki savunmasına devam eden Selahattin Demirtaş, savunmasını geçtiğimiz gün vefat eden babasına ithaf etti.

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Demirtaş: Savunmamı okuma yazması olmadan alın teriyle 7 çocuğu yetiştiren babama ithaf ediyorum

İslami terör örgütü IŞİD'in Kobane'ye yönelik saldırılarını protesto eden, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı, Halkların Demokrasi Partisi(HDP) üyeleri ve milletvekilleri olmak üzere, 18’i tutuklu 108 kişiyi kapsayan Kobanê Davası devam ediyor.

Yeni yıl arası sonrası devam eden duruşma, Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki salonda devam ediyor.

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Mezopotamya Haber Ajansı'ndan alınan habere göre, Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri, DEM Parti Hukuk Komisyonu ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Tutsak siyasetçilerden Sebahat Tuncel, Aynur Aşan, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, Ali Ürküt ve Nazmi Gür, duruşma salonunda yer alırken, farklı cezaevlerinde tutuklu bulunan siyasetçiler ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Taziyeleri kabul edip herkese teşekkür eden Demirtaş, esasa dair savunmasına devam etti.

Demirtaş'ın ifadeleri şöyle:

“Bu kumpas davasında saf katışıksız bir yalan var. Biz yıllardır gerçekleri anlatarak yalanı anlatmaya çalışıyoruz. Yalanın geri alınamayacağını biliyoruz. Bu yalanı alanı mazoşistçe bir haz aldıklarını biliyoruz. Biz de boyun eğmeden acılarımızı bal eyleyerek duruşumuzu koruyacağız. Tarihi yalanları bir kez daha ifşa edeceğiz ve konuşmamızı sürdüreceğiz.

SAVUNMASINI BABASINA İTHAF ETTİ

Savunmamı okuma yazması olmadan alın teriyle 7 çocuğu yetiştiren babama, Tahir ustaya ve bütün anne babalara ithaf ediyorum.”

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