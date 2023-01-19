Demirtaş: Boyun eğmeyeceğiz, hep birlikte kazanacağız

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabında yeni paylaşımlarda bulundu.

'Cebinde bir çay parası olmayan gençlere, üç kuruşun hesabını yapmak zorunda bırakılan emekçilere, emeklilere, esnaflara, çiftçilere' seslenen siyasetçi, şu çağrıyı yaptı:

"Bu seçim sizin seçiminiz. Geleceğinizi çalmalarına kesinlikle izin vermeyin. Boyun eğmeyeceğiz, hep birlikte kazanacağız."

Cebinde bir çay parası olmayan gençler, üç kuruşun hesabını yapmak zorunda bırakılan emekçiler, emekliler, esnaflar, çiftçiler!



Bu seçim sizin seçiminiz. Geleceğinizi çalmalarına kesinlikle izin vermeyin.



Boyun eğmeyeceğiz, hep birlikte kazanacağız. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 19, 2023

Demirtaş, dün de CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan altılı masaya yönelik olarak şu mesajı vermişti:

"HDP, seçmenlerini sandıkta seçeneksiz bırakamaz. Muhalefetin birleşerek ortak adayla seçime gitmesi için partimiz HDP, bugüne kadar hep çaba sarf eden taraf oldu, bu çabalarından da vazgeçmiş değil. Altılı masanın tutumuna bağlı olarak ortak aday olasılığı halen masada, kapı kapalı değil."